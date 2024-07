Borgo in bianco Notte di musica e shopping

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 luglio 2024) SANSEPOLCRO La serata più attesa dell’estate sta per tornare. Sabato 27 luglio, il centro storico di Sansepolcro si trasformerà in un magico palcoscenico per "in", unadi, spettacoli e tanto divertimento. L’evento, organizzato dall’Associazione Commercianti del Centro Storico e dalle associazioni di categoria in collaborazione con "I Citti del Fare", ha il supporto dell’amministrazione comunale e promette un’esperienza unica per residenti e visitatori. A partire dalle ore 18, le vie e le piazze si animeranno con un ricco programma di intrattenimento, che prevede "sotto le stelle", con le boutique e i negozi del centro storico che resteranno aperti fino a tarda, offrendo l’occasione perfetta per fare acquisti e approfittare di offerte speciali.