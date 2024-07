Allerta meteo per temporali e grandine in 5 regioni | le previsioni

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 20 luglio 2024) Tregua dal caldo torrido nellesettentrionali e adriatiche, dove è atteso maltempo diffuso per il week-end. La Protezione Civile ha emanato bollettini dia causa del rischio die rischio idrogeologico in diverse, raccomandando alla popolazione di prestare massima attenzione e adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare situazioni di rischio. Oltre a rimanere aggiornati sulla situazione attraverso i canali ufficiali, è bene adottare alcune misure precauzionali: evitare di sostare in prossimità di corsi d’acqua e aree a rischio frane; non intraprendere viaggi se non strettamente necessario; prepararsi a possibili interruzioni di corrente e altri disservizi; tenere a portata di mano un kit di emergenza con torce, batterie, cibo e acqua.