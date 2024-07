A Fontanella l’ultimo saluto alla piccola Anna il papà in lacrime | Grazie per la forza che ci hai dato

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 20 luglio 2024). “per lache ci hai saputo dare nella tua breve vita”. Francesco Greco, in, ha salutato così la sua bimba in un messaggio letto al termine del funerale di sabato mattina nella chiesa parrocchiale di San Cassiano aGreco si è spenta mercoledì, a soli sei mesi di vita, all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove era ricoverata dallo scorso 25 febbraio dopo un terribile incidente a Strozza. Quel giorno la bimba era con i genitori a bordo della loro Fiat Tipo. Mentre stavano percorrendo la strada provinciale 14, in Val Imagna, l’auto impattò frontalmente con una Opel Adam condotta da un ventenne di Villa d’Almè. Uno scontro violento, con entrambe i mezzi che presero fuoco. Ad avere la peggio proprio, che dopo un calvario di quasi cinque mesi non ce l’ha fatta.