WWE | Ludwig Kaiser parla dell’infortunio patito a Raw

(Di venerdì 19 luglio 2024)ha dovuto fare i conti con una costola rotta durante uno degli ultimi episodi di Raw che lo ha costretto a uscire temporaneamente dallo show. In una recente intervista a Metro,si è soffermato sull’incidente e nonostante ciò che gli è accaduto ha dichiarato di essere andato avanti a lottare. qui sotto sono riportati i punti salienti dell’intervista: Come e quando è avvenuto l’infortunio: “È stato uno tra i weekend più duri, c’è stato prima il dark match Venerdì a SmackDown, poi nei due giorni a seguire ho fatto dei match nei Live Events e alla fine il match a Raw. Ero un po’ in sovraccarico e ho anche accusato un piccolo problema ad una costola ed esattamente all’inizio del match, probabilmente al primo o al secondo minuto, sono caduto e ho sentito subito che quella costola si era rotta.