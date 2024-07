Turisti in fuga da questa bellissima località pugliese | proprietari di stabilimenti ed hotel in rivolta cosa sta succedendo

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 19 luglio 2024) Puglia, scoppia la polemica:indasplendidae imprenditori in, ecco chesta. Nelle ultime settimane si è molto sentito parlare dibalneari in cui sono state adottate delle tecniche per cercare di limitare il turismo di massa o, perlomeno, per riuscire a contenerlo entro dei limiti sostenibili. Del resto, si sa, in estate le spiagge, i lidi, gli alberghi e i ristoranti sono praticamente presi d’assalto. Puglia: scoppia latra gli imprenditori (Cityrumors.it)Fra questi comuni ce n’è anche uno situato nella regione Puglia che sta facendo molto discutere per aver deciso di creare una nuova strada pedonale al fine di ridurre il traffico selvaggio delle auto che fino all’anno scorso venivano parcheggiate quasi in riva al mare.