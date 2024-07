Tabellone ATP Umago | parata di italiani Musetti e Darderi prima delle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 luglio 2024) Il torneo ATP 250 diandrà in scena sulla terra rossa della località croata dal 21 al 27 luglio. Sarà uno degli eventi che precedono ledi Parigi 2024 e tantiscenderanno in campo, tra cui spiccano Lorenzoe Luciano. Il toscano, reduce dalla semifinale di Wimbledon, sarà testa di serie numero 2 del torneo ed esordirà direttamente agli ottavi di finale contro un qualificato o uno special exempt, per poi meritarsi un possibile quarto di finale contro chi avrà la meglio nello spicchio che comprende l’agentino Mariano Navone, Flavio Cobolli, il serbo Dusan Lajovic e un qualificato. Lucianodebutterà contro Duje Ajdukovic, poi sfida a uno tra Jakub Mensik e Alexei Popyrin nello spicchio diche potrebbe prevedere un quarto di finale con il danese Holger Rune e in cui è compreso anche Fabio Fognini.