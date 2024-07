Sharenting i rischi della condivisione social dei figli e cosa dice la legge

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di venerdì 19 luglio 2024) Ogni generazione di genitori si trova ad affrontare sfide nuove e diverse da quelle delle generazioni precedenti. Le nuove generazioni di genitori si trovano a gestire il fenomeno deinetwork edigitalizzazione non solo in termini di accesso dei bambini a queste tecnologie (quando dare il telefono a uno?) ma anche didi foto e dati dei propri. È il fenomeno dellosignifica? Fonte. iStockMediamente, ogni anno i genitori condividono online qualcome 300 foto e dati sensibili riguardanti i propri. Il The Journal of Pediatrics che cita lo studio europeo che ha analizzato questo fenomeno, indica come le piattaforme più utilizzate sia Facebook (54%), Instagram (16%) e Twitter (12%). Questo fenomeno prende il nome didalla fusione dei termini inglesi share (condividere) e parenting (genitoralità).