Sei mesi di Bologna Città 30 | calano incidenti feriti e decessi E diminuisce il livello di biossido di azoto

(Di venerdì 19 luglio 2024)inverte il trend degli ultimi 10 anni. Da quando è stata introdotta30, con la riduzione dei limiti di velocità in, è stato registrato un calo degli, deie deima anche una diminuzione dell’inquinamento dadie l’aumento della mobilità sostenibile. Il Comune ha diffuso i dati dei primi 6di30: glistradali sono calati di quasi l’11% e idi oltre il 10%, con miglioramenti in particolare sulle radiali. Diminuiscono del 38% glipiù gravi, classificati dal 118 con “codice rosso“. Si riducono i morti (cinque, il 33% in meno), toccando il minimo storico dal 2013 a oggi negli anni normali e tornando ai livelli del periodo Covid a mobilità limitata. “Si tratta di primi dati e, come abbiamo sempre detto, occorrerà almeno un anno per tracciare un bilancio consolidato.