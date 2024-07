Salerno Emergenza caldo | il servizio per aiutare i cittadini a rischio

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 19 luglio 2024) Il Comune di– Assessorato Politiche Sociali, anche quest’anno, ha predisposto undi “” rivolto alle fasce più deboli della cittadinanza, maggiormente esposte adi salute per le alte temperature. Ila cui segnalare eventuali situazioni di disagio prevede un numero verde dedicato 800233330, gestito in affidamento dall’Associazione Universo Humanitas. Sarà attivo fino al 31/08/2024, 7 giorni su 7, dalle ore 8:00 alle 20:00. Ilprevede una serie di supporti per persone in stato di estrema fragilità con particolare riferimento ad anziani soli, malati cronici, neonati e bambini molto piccoli, donne in gravidanza e persone senza fissa dimora. L’Associazione Universo Humanitas si è già resa disponibile ad attivare il medesimoanche in altri Comuni della provincia di