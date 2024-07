Russia giornalista del WSJ condannato a 16 anni di carcere

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di venerdì 19 luglio 2024) Un tribunale russo ha dichiarato il reporter statunitense Evan Gershkovich colpevole di spionaggio e lo haa 16di reclusione. Una vicenda che il quotidiano per cui lavora, il Wall Street Journal, ha definito una farsa. Gershkovich, ebreo americano di 32che ha negato qualunque illecito e ha bollato come false le accuse a suo carico, è stato processato il mese scorso nella città di Ekaterinburg.I pubblici ministeri sostenevano che Gershkovich avesse raccolto informazioni segrete su ordine della Central Intelligence Agency statunitense (Cia) su un'azienda che produce carri armati per la guerra dellain Ucraina. È il primostatunitense arrestato con l'accusa di spionaggio indai tempi della Guerra Fredda.