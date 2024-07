Rossi Lega | Defibrillatori nelle farmacie comunali

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 luglio 2024) Arezzo, 19 luglio 20244 – Ladi Arezzo chiede di dotare ogni farmacia comunale di un defibrillatore semiautomatico DAE creando così una rete diffusa su tutto il territorio. "Ad Arezzo sono 8 ledislocate sul territorio (Campo di Marte, Del Trionfo, Giotto, Fiorentina, San Giuliano, Mecenate, San Leo e Ceciliano) e da sempre sono riconosciute dalla popolazione come presidi sanitari di primo soccorso. Negli ultimi anni lehanno erogato maggiori servizi nei confronti degli aretini diventando sempre di più un punto essenziale e di riferimento per il cittadino con una costante evoluzione per garantire pmità, professionalità e ascolto per tanti ambiti che spaziano tra benessere, cura di sé e prevenzione.