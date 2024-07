Premio Meraviglia Loreto celebra le sue eccellenze

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024), 19 luglio 2024 - Un “” che ha regalato anche momenti di commozione, quello andato in scena quest’anno a, con il riconoscimento postumo al compianto artista lauretano Edgardo Mugnoz, scomparso lo scorso aprile, consegnato nelle mani dei familiari ieri sera durante la serata spettacolo che come ogni anno fa da cornice alcon cui l’Amministrazione comunalele sue. Oltre a Mugnoz, hanno ricevuto gli attestati anche Vittorio Vecchioli capostipite della storica famiglia di parrucchieri lauretani, i fratelli Luigi e Walter Bartolini ristoratori de ‘La Collina’, locale che quest’anno ha festeggiato i 50 anni di attività. E quindi Stefano Antonangeli, Giuseppe Casali patron della Pigini Group, Gino Principi per i 40 di attività commerciale del supermercato “Sì con te -Il Ponte”.