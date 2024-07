Più vicina a Meloni che ai Verdi | la previsione di Alemanno Hec sulla nuova Commissione Ue

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 19 luglio 2024) LaUe sarà “di centro-destra/destra-centro”, decisamente piùalle posizioni di Giorgiache a quelle dei. A prevederlo è Alberto, docente di Diritto comunitario alla Ecole des Hautes Etudes Commerciales (Hec) di Parigi. Per l’esperto i, che pure con il loro voto sono stati determinanti per l’elezione di Ursula von der Leyen, sono condannati all’irrilevanza politica e anche socialisti e liberali avranno un peso secondario a fronte di un “Ppe egemonico” e di unatutta orientata a destra. LaUe sarà “culturalmente e politicamente” in sintonia conNonostante le sue “apparenze filo-Ue e progressiste”, la“sarà unadi centro-destra/destra-centro, forse la prima in assoluto.