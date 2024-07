Nasce l’asilo dei nonni Casa famiglia per anziani bisognosi di compagnia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 luglio 2024) Zeri (Massa-Carrara), 19 luglio 2024 – Un’inaugurazione speciale si è svolta nei giorni scorsi fa a Patigno, frazione del comune di Zeri. Ad aprire le porte è statodei, unaperdavvero unica. L’iniziativa è partita da Cristian e Giorgia, due giovani che hanno deciso di mettere in campo le proprie professionalità al servizio degli. Una novità nella splendida vallata di Zeri, dove ormai, come in tutto il resto della Lunigiana, la popolazione non più giovane è quella più numerosa. Ma niente paura, qui c’è unapronta ad accogliereautosufficienti o semiautosufficienti che hanno bisogno di un po’ di. Ma da dovequesto servizio? "deida un’idea di voler stare a contatto con persone che ne hanno bisogno.