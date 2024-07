Mio figlio | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 19 luglio 2024) Mio: trama, cast e streaming delsu Canale 5 Questa sera, venerdì 19 luglio 2024, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Mioturco del 2018 diretto da Bora Egemen. Nel cast: Kivanç Tatlitug, Büsra Develi e Alihan Türkdemir. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Il pescatore Ali decide di dedicare tutta la sua vita all’unico, Efe. Efe è diverso dagli altri bambini: ha problemi a esprimersi come vorrebbe, non sa ridere o giocare, né sa interpretare ciò che sente. Ali fa diper legare con ile per trovare la maniera giusta per comunicare con lui.