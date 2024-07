Mike Bongiorno 1924 – 2024 La mostra dal 17 settembre a Palazzo Reale di Milano

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 19 luglio 2024) Nella sede di, dal 17fino al 17 novembre aprirà la”, che celebrerà, in occasione del centenario della nascita, il grande presentatore, protagonista della storia della tv, ma anche di quella del nostro Paese. Un’esposizione inedita, ricca di ricordi degli anni memorabili della sua straordinaria carriera, che permetterà allo spettatore di entrare in pieno contatto con il suo privato e con il personaggio pubblico. I materiali presenti, molti dei quali esposti per la prima volta, documenteranno l’intero cammino umano e artistico di, arricchito da ‘tante rarità’, concesse per l’occasione dalla Fondazione, oggetti e ricordi che accomunano più generazioni di estimatori.