Matteo Berrettini centra la semifinale a Gstaad | Auger-Aliassime si inchina in due tiebreak sarà sfida a Tsitsipas

(Di venerdì 19 luglio 2024)ritrova la! Nella località che gli regalò il primo titolo ATP nel 2018, l’azzurro piega ai quarti di finale Felixcon il punteggio di 7-6(7) 7-6(2) in oltre due ore di gioco, gestendo alla perfezione i momenti importanti del match. Domani affronterà Stefanosin quello cheun vero e proprio big match. Un primo set equilibratissimo, tiratissimo e senza esclusione di colpi. I primi quattro turni di battuta scivolano via in maniera estremamente veloce, poi le prime chance arrivano perin risposta sul 2-2: sulle quattro palle break è estremamente bravo il canadese con il servizio, mentre l’azzurro ha qualche rimpianto sull’ultima occasione, quando con il rovescio non riesce a far partire lo scambio.