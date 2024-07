Livigno | frane nella zona dei tunnel artificiali automobilisti e motociclisti bloccati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 19 luglio 2024), 19 luglio 2024 –delle gallerieche portano al passo del Gallo:nei, i cui varchi di accesso e uscita sono stati sommersi di pietre. Il materiale si è scaricato sulla carreggiata nel tardo pomeriggio di oggi: quattro gli smottamenti, che hanno provocato il riversamento di migliaia di metri cubideiche conducono in Svizzera. Sul posto, per rimuovere le rocce piovute sull’asfalto, sono giunti i vigili del fuoco di Valdisotto e i colleghi volontari della sede di. Il traffico è stato interrotto in entrambi i sensi di marcia. Diverse automobili e motociclette sono rimaste bloccate all’interno delle gallerie: al momento non ci sarebbero feriti. I vigili del fuoco stanno trasportando i veicoli insicura, caricandoli sul battello pneumatico nelle acque del lago di