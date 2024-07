LIVE Berrettini-Auger Aliassime ATP Gstaad 2024 in DIRETTA | il romano ritrova una vecchia conoscenza

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match di quarti di finale atra Matteoe Felix. Giornata di quarti di finale in Svizzera, colorata d’azzurro per la presenza dele di Fabio Fognini, che precederà in ordine di tempo questa partita. Ligure che si trova per giunta 4 punti davanti in classifica ATP ache, con una vittoria oggi, avrebbe chance di sopravanzarlo, visto anche l’improbo confronto che attente l’ex numero 9 del mondo (vs Tsitsipas). Ricordiamo che, vincendo il torneo bissando il successo del 2018, l’azzurro tornerebbe in top 50. Perdue partite d’esordio diverse tra di loro, ma entrambe positive.