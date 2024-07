LIVE Atletica Europei U18 2024 in DIRETTA | Nappi e Valensin avanzano attesa per Inzoli Finali dalle 15 30

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.00 In mattinata erano attese due delle grandi stelle azzurre di questa spedizione, entrambe impegnate nelle batterie dei 200 metri. Diegochiude con il secondo tempo del turno (21.32, 0,7 m/s di vento contrario), Elisapassa con il miglior accredito (23.60, 0,6 m/s di vento contrario). Riccardo Fumagalli si è qualificato alla finale dei 400 metri con il personale di 47.32 (quarto allievo italiano di sempre), mentre sul giro di pista femminile fanno festa Giulia Macchi (54.20) e Laura Frattaroli (54.62). Riccardo Ambrosio (5:54.90) e Luca Coppola (5:57.57) ottengono il pass per la finale dei 2000 siepi. Semifinale dei 400 ostacoli per Sofia Copiello (1:00.26), Benedetta Falleti (1:01.49), Tommaso Ardizzone (52.77) e Diego Mancini (52.86).