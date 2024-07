LIVE Atletica Europei U18 2024 in DIRETTA | bronzo per Inzoli nel lungo In corso la 5 km di marcia femminile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.21 Nullo per D’Angelo nel primo tentativo del disco maschile, 54.62 per Bartolini che comunque è distante dalla testa. 19.20 Presentazione delle atlete anche della finale del salto triplo. Con qualche minuto di ritardo Valentini inizia la sua caccia al podio in una gara equilibratissima. 19.19 Intanto Palmonari perde la scia di quelle davanti e nel gruppo di testa dellarimangono in tre. Sempre Di Fabio a fare l’andatura. 19.18 Shepel con un 16.69 si porta interza posizione nel getto del peso. 19.17 Ottimo 15.60 al quinto tentativo per Nalesso nel getto del peso, l’azzurra però rimane inchiodata al sesto posto. Che sarebbe già un ottimo risultato 19.16 Gruppo già frantumato, in testa sono in sei con Palmonari in quarta piazza. 19.