Le Stagioni dell’Amore Venier condurrà un dating show in stile Trono Over

(Di venerdì 19 luglio 2024) Non soltanto la versione winter e rivisitata di Temptation Island, il prossimo autunno in Rai arriverà anche unche sarà apprezzatissimo dai fan deldi Uomini e Donne. Per la serie ‘l’amore non ha età’, Maraci poterà in un viaggio dei sentimenti che coinvolgerà persone non più giovanissime, ma che vogliono rimettersi in gioco. Dal 9 novembre Zia Mara andrà in onda con Le, un programma in cui degli65 cercheranno di trovare la loro anima gemella attraverso degli appuntamenti molto particolari. Ad incontrarsi infatti saranno degli “avatar” quanto più simili a com’erano i protagonisti delloquando avevano 20 anni, ma saranno guidati da comandati dati dai concorrenti. I veri concorrenti si vedranno solo dopo ‘la scelta’ fatta dopo aver parlato tra avatar.