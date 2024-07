Le griglie metalliche stanno uccidendo gli alberi di Roma l’appello degli ambientalisti all’assessora Alfonsi

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 19 luglio 2024) Lei giovanidi: la denuncia dell’Associazione Daje Deal Campidoglio Volontari smontano ledaglidi– ilcorrieredellacitta.comSi può parlare ancora di emergenza, ma non solo per le malattie che colpiscono queste alberature. A lanciaresono le associazioni ambientaliste che operano nella Città Eterna, che da qualche tempo sollevano denunce riguardo delle strutture che nuocerebbero gravemente alla salute delle piante: si tratta delleche recintano le singole alberature negli spazi di verde capitolini, in un fenomeno che coinvolgerebbe al momento diversi Municipi della Capitale. Un nuovo nemico per glidi: scopriamo perché A denunciare la vicenda è l’Associazione Daje De, che oggi parla di una situazione grave per le alberaturene.