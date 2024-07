Lavoro Landini deposita 4 milioni di firme per i referendum

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 19 luglio 2024) Quattrodi. Tre furgoni e 1.036 scatoloni necessari per trasportarli fino alla Cassazione, dove una delegazione della Cgil, guidata dal segretario generale Maurizio, hato leraccolte per i quattrosule la sicurezza. Per ogni quesito sono infatti state raccolte un milione di. Proprio, arrivando alla Cassazione, ha parlato di quattrodidi cittadini “che chiedono di votare per cambiare leggi sbagliate e che vogliono affermare la libertà nele nella vita”. La Cgilleper i quattrosulPer il segretario generale della Cgil, si tratta di un segnale molto forte perché arriva in “un Paese dove la metà dei cittadini non va a votare”, mentre in questo caso “i cittadini firmano perché vogliono che il loro voto conti e il loro giudizio possa cambiare la situazione”.