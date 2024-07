La tragedia di un 70enne a Pesaro Muore dopo lo schianto avvenuto in zona mare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024), 19 luglio 2024 – Deceduto mercoledì scorso il settantenne alla guida dello scooter che martedì scorso è rimasto coinvolto in un tremendotra due scooter, in viale della Vittoria, all’altezza dell’intersezione con via Leonardo Da Vinci. Era stato trasportato con l’eliambulanza all’ospedale Torrette di Ancona. Lo scontro erain prossimità dell’Auditorium Scavolini. Su uno dei due scooter coinvolti viaggiavano due passeggeri, un uomo e una donna mentre sull’altro solo il conducente. I soccorsi sono stati molto tempestivi da parte del 118 ed è stato necessario anche l’intervento dell’eliambulanza, in unanon facile per l’atterraggio, per trasportare al nosocomio anconetano il più grave che purtroppo non ce l’ha fatta.