La Famiglia Rana apre un nuovo ristorante sul Lago di Garda

(Di venerdì 19 luglio 2024) Si chiama Riviera Restaurant ilindirizzo di casa, suldi. Una nuova destinazione gastronomica firmata da Francesco Sodano, già chef deldia Vallese di Oppeano, in provincia di Verona, che completa l'offerta del Riviera, che già conta una Terrazza panoramica con una proposta più easy e un Beach Club con una tipica proposta informale. Ilindirizzo aggiunge un laboratorio di alta cucina, ma senza premere sul pedale della creatività più spinta, come avviene invece a Oppeano. Qui il lavoro tecnico, che pure c'è, è a servizio della ricetta senza mai prendere il sopravvento. Pensato per un pubblico più vacanziero e in cerca di un approdo buono, goloso, confortevole. Ma non per questo meno curato.