Jordynne Grace | Le sorprese per Slammiversary saranno molto più grandi di quanto possiate immaginare

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 19 luglio 2024) La TNA si sta preparando per, di fatti proprio in queste ore procedono i lavori per la costruzione del nuovo stage. Sabato 20 luglio la città di Montreal ospiterà una nuova edizione del PLE che celebrerà i 22 anni di attività della compagnia e ledi certo non mancheranno. A farne riferimento è statadurante la conferenza stampa di presentazione dello show tenuta la scorsa notte. La Knockouts World Champion in carica ha dichiarato: “Lepiùdila gente possa”. Una frase importante che incrementa l’hype in vista dello show.