Influencer precipita da 90 metri mentre fa un post per Instagram | muore a 27 anni

(Di venerdì 19 luglio 2024) Aanvi Kamdar, una travelindiana di 27, è morta dopo essereta accidentalmente nella gola della cascata di Kumbhe, a circa 80 chiloda Mumbai. La tragedia è avvenuta nel mattino di martedì 16 luglio. La giovane era in compagnia di alcuni amici e stava girando un reel da condividere su, quando ha perso l’equilibrio ed è caduta da un’altezza di oltre 90. Ci sono volute ore per individuare e recuperare il suo corpo: “È caduta sulla roccia scivolosa – ha raccontato un soccorritore al The Economic Times – ma inizialmente non riuscivamo a capire dove fosse. Una volta trovata, è stata recuperata con una barella attaccata a delle corde. Sei soccorritori sono scesi nel punto in cui era atterrata la ragazza e altri 50 hanno prestato assistenza dalla cima della collina. Ci sono volute circa sei ore per completare le operazioni di recupero”.