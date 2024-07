Incidente sull’A4 a Milano frontale tra un furgone contromano e un taxi | due feriti uno è grave

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 19 luglio 2024), 19 luglio 2024 – Gravissimostradale nella notte tra giovedì e venerdì. Sull'autostrada A4 tra la barriera Ghisolfa e Arluno, in direzione Torino, verso l’1.30, c’è stato untra unche viaggiavae un. Coinvolte altre tre auto e due persone, un 39enne e un 47enne. Uno di loro sarebbe in gravi condizioni e, stando all’Areu, l’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, sarebbe stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza, l’altro in codice giallo a Legnano. I soccorsi sono intervenuti sul posto con due ambulanze e due automediche. Secondo una prima ricostruzione dei Vigili del Fuoco, ancora da confermare, subito dopo lo schianto, il conducente delsarebbe fuggito ed è stato ritrovato in stato di choc nei campi vicini. Risponde alle domande ma sembra che non si ricordi dell'evento.