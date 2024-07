Il Patto Locale per la Lettura del Lagonegrese verso il secondo triennio

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di venerdì 19 luglio 2024) Domenica 21 luglio 2024, alle ore 10.30, i rappresentanti degli enti pubblici e privati che hanno scelto di aderire nuovamente alper ladelsi riuniranno nella Biblioteca di Latronico per rinnovare il proprio impegno nella promozione dei libri e della. Oltre al GruppoMULA+, che nel 2021 fu il promotore della nascita delper ladel, firmeranno dieci Comuni dell’area con le loro biblioteche, quattro istituti scolastici, undici associazioni, due librerie, due cooperative sociali, il presidio Nati per Leggere del. Insieme, questi soggetti, si ritroveranno per un momento di dibattito e confronto e, successivamente, per apporre la firma sul documento ufficiale con il quale si darà avvio aldel