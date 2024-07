Finché notte non ci separi | il trailer del film con Pilar Fogliati

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 19 luglio 2024)non ci: ildelconÈ online ildinon cidi Riccardo Antonaroli, brillante commedia dolce amara con protagonistie Filippo Scicchitano che sarà presentata in anteprima alla 70° edizione del TaorminaFest il 19 luglio comedi chiusura e uscirà al cinema il 29 agosto con 01 Distribution.non ci, la trama Si sono scambiati le fedi e giurato amore eterno solo poche ore fa ed ora eccoli qui, Eleonora e Valerio, mano nella mano nell’albergo più lussuoso di Roma, pronti a godersi la luna di miele. Non sanno che invece di lì a poco verranno catapultati nelladi una Roma affascinante e misteriosa, in cerca di qualcosa e forse di loro stessi.