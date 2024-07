Empoli il nuovo stadio convince i tifosi Occasione per l’intera città

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 luglio 2024), 19 luglio 2024 - Un fiore all’occhiello per tutta lae non solo per l’Fc. Così il presidente dell’Unione Clubs Azzurri Athos Bagnoli definisce il progetto di riqualificazione del Carlo Castellani-Computer Gross Arena presentato pochi giorni fa dalla società azzurra. "Comenon possiamo essere che entusiasti del restyling che porterà il nostroa diventare un impianto nuovissimo e avveniristico – sottolinea Bagnoli –. Negli anni il nostro amatosta diventando sempre più un rudere e questo progetto ci permetterebbe invece di avere una struttura moderna e all’avanguardia sotto tutti i punti di vista. Insomma una vera opportunità da sfruttare, visto anche il grande impegno economico che diversi soggetti locali sono pronti a sostenere.