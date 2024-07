Dove vive Alessia Marcuzzi | la casa nel cuore di Roma

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 19 luglio 2024) Tra le conduttrici più amate dai telespettatori c’è senza dubbio. Non tutti i fan sannoabita, la suaè da sogno. Non è raro chemostri sui suoi profili social ufficiali qualche scorcio dell’appartamentoormai da anni. I fan ci hanno fatto l’abitudine e da tempo hanno smesso di farle i complimenti nei commenti. Tuttavia, la bellezza della sua abitazione rimane sbalorditiva e qualche follower ogni tanto glielo fa notare. Malgrado sia la stessa conduttrice a condividere dettagli del suo privato sul web, non tutti sono a conoscenza del luogo esattoabita. La conduttrice, 51 anni,– notizie.com (foto ANSA)L’altra città delè Milano, perché il capoluogo lombardo per lavuol dire lavoro. E infatti ogni settimana prende un treno per i vari impegni professionali.