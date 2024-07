Di Matteo | Berlusconi? È un Paese al contrario quello che lo dipinge come padre della Patria Questa non è l’Italia di Falcone e Borsellino

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) “In questoalè stato consentito a personeSilviodi governare a lungo e di essere rappresentato, dopo la sua morte,una cui dedicare giornate di lutto nazionale e intitolare aeroporti”. Così il magistrato Nino Diintervenendo dal palco di via D’Amelio, a Palermo, per il XXXII anniversariostrage di via D’Amelio. “Questo non è ilche sognavano, non è ilper cui tanti servitori dello Stato hanno sacrificato la loro vita, non è questo lo Stato per cui meritava di essere sacrificata la loro vita”. L'articolo Di: “? È unalche lonon èdi” proviene da Il Fatto Quotidiano.