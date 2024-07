Daily Crown | Kate si ritira dagli impegni pubblici per concentrarsi sulla guarigione

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 19 luglio 2024) Londra, 19 lug. (Adnkronos) – Dopo aver partecipato al Trooping the Colour e presenziato alla finale di Wimbledon, sembra probabile che la principessa del Galles rimarrà lontanaocchi del pubblico per il prossimo futuro per continuare a sottoporsi alle cure contro il cancro. Lo riferisce l’Independent, citando una fonte vicina al Palazzo.era riapparsa ai festeggiamenti in onore del re il mese scorso, ma aveva ammesso di non essere ancora “fuori pericolo” nella sua battaglia contro una forma non meglio specificata della malattia. Aveva poi partecipato, accolta da una standing ovation nel Centre Court, all’ultimo giorno del torneo tennistico insieme alla principessa Charlotte.