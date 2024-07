Corriere dello Sport – tutte le trattative e gli affari di oggi LIVE

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 19 luglio 2024) 2024-07-19 11:30:26 Arrivano conferme dal: La Roma continua a trattare per Soulé, il Napoli per Lukaku e Laurienté è sempre più vicino alla Lazio: il calciomercato non si ferma mai. Seguile trattativa e gli aggiornamenti della giornata, di venerdì 19 luglio, con la diretta del-Stadio. 10:45 Come giocherebbe la JuveLa formazione di Thiago Motta rivoluzionata dal mercato: ecco come giocherebbela Juve. 10:30 L’ex Roma Zago non è più il ct della Bolivia Dopo l’eliminazione ai gironi della Copa America, Antonio Carlos Zago non è più il ct della nazionale boliviana. Questa la nota della federazione: “La Federazione Boliviana di Calcio ringrazia il professor Antonio Carlos Zago per il suo passaggio al fianco de La Verde. Gli auguriamo il meglio da qui in avanti“.