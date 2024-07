Benevento nuova interruzione idrica notturna | le strade interessate

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 19 luglio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiGESESA comunica che, sempre a causa di un significativo calo nell’erogazione delle sorgenti profonde ed ancor più in quelle superficiali nonché all’eccessivo assorbimento idrico in distribuzione considerate le alte temperature, al fine di evitare problemi durante le ore diurne, come già ampiamente comunicato, è costretta a proseguire con chiusure notturne in alcune zone della Città di. L’erogazionesarà quindi sospesa nella notte tra il 19 e il 20 luglio, dalle ore 00.00 e fino alle ore 05.30, nella zona servita dal Serbatoio Gesuiti e nel distretto di Ponticelli.