Barton afferma che Greenwood merita una possibilità per rilanciare la carriera al Marsiglia

(Di venerdì 19 luglio 2024) 2024-07-18 10:51:10 Giorni caldissimi in redazione! Joeyche Masonunadi proseguire la sua”, mentre l’attaccante si avvicina al trasferimento dal Manchester United alè stato accusato di tentato stupro, comportamento controllante e coercitivo nell’ottobre 2022, ma le accuse, da lui negate, sono state ritirate cinque mesi dopo, dopo che testimoni chiave hanno ritirato la loro collaborazione ed è emerso nuovo materiale. Dopo aver segnato 10 gol in 36 partite in prestito al Getafe la scorsa stagione, il 22enne dovrebbe ora unirsi al, dopo essere volato nella città portuale francese ieri sera per completare un trasferimento che potrebbe fruttare allo United una cifra pari a 30 milioni di euro, incluse le commissioni.