Aversa | inizia la raccolta firme per il referendum contro l’Autonomia Differenziata

(Di venerdì 19 luglio 2024). Spero che siano smentite le indiscrezioni degli ultimi giorni. I nomi degli assessori apparsi sui giornali, tra discendenti di ex sindaci e personaggi cui si devono pagare delle cambiali elettorali, sono la diretta continuità delle amministrazioni di centrodestra che hanno devastato la casa e le casse comunale degli ultimi vent’anni. Tutt’altro che “novità armonica” che va oltre le passate stagioni, come aveva annunciato Matacena. Una palese bugia elettorale. Confido ancora in un scatto di autonomia che lo faccia ribellare ai diktat di coloro che lo circondano.