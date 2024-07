Aumentano eventi estremi costa | Livorno tra le città più colpite

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di venerdì 19 luglio 2024)tra lepiùSecondo l’OsservatorioClima di Legambiente, da 2010 a giugno 2024 è aumentato il numero deglimeteonei comuni costieri: 816 (+14,6% rispetto al bilancio dello scorso anno in cui erano stati 712) su un totale nazionale di 2.086 (ossia il 39,1%) avvenuti in 265 dei 643 comuni costieri (pari al 41,2%). In Toscana ci sono stati 54dal 2010 ad oggi, 14 in più rispetto al bilancio pubblicato nel Rapporto Spiagge 2023 (40). Un dato che continua a posizionare la regione a metà classifica dopo l’area del Mezzogiorno che vede la Sicilia al primo posto con 170, quasi il 21% del totale nazionale degliin aree costiere. Seguono Puglia (104), Calabria (82), Campania (78).