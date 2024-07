Atalanta febbre da Supercoppa | circa 4mila i biglietti per Varsavia già staccati

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 19 luglio 2024) Ha preso il via giovedì (18 luglio) la fase di vendita libera deidellaEuropea che l’giocherà acontro il Real Madrid il prossimo 14 agosto. Ed è stata da subito una vera e propria disperata corsa alla ricerca di un pass. Chi si è collegato pochi minuti dopo le 10 della mattina di giovedì ha trovato campeggiare la scritta “non disponibile” su Vivaticket. Salvo poi, nel corso della giornata, poter tornare ad acquistarli. In serata l’evento è addirittura scomparso dal palinsesto, in un leitmotiv che potrebbe essere costante nelle prossime ore. La fase si chiuderà venerdì (19 luglio) alle 18: la prima tornata, nelle 24 ore tra le 10 di mercoledì e quelle di giovedì, era riservata agli abbonati 2023/24, che godevano della prelazione. Intorno alla serata di giovedì erano giài tagliandi giàdai tifosi nerazzurri.