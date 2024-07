Alla fine TeleMeloni ce l’ha quasi fatta | Serena Bortone è fuori dalla Rai o quasi…

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di venerdì 19 luglio 2024) Era nell’aria eè successo: la Rai, pur non avendo – di fatto – licenziato, ha fatto in modo che se ne andasse lei. Oltre il danno, insomma, anche la beffa: la giornalista, punita per il fatto di essere antifascista (non dovremmo esserlo tutte e tutti?) e per aver portatoluce la vergognosa censura subita da Scurati, ha deciso di non condurre alcun programma nella nuova stagione, ma la vedremo, anzi, la sentiremo lo stesso. Andiamo con ordine: come ricorderete, la Rai – per la stagione 2024 – 2025 – aveva proposto aun programma di cultura e filosofia, vietandole categoricamente di parlare di politica. In tutta risposta, la giornalista si è rifiutata, dunque a settembre non la ritroveremo più su Rai 3.