Addio documenti rivoluzione in Italia Arriva It Wallet | cosa è e come funziona Tutto quello che c’è da sapere

(Di venerdì 19 luglio 2024) Inizia l’era di It, il portafoglio digitaleno che permetterà a tutti i cittadini di avere in una sola app sul proprio smartphone tutti i. Si è partiti con un test il 15 luglio, con alcune centinaia di cittadini selezionati a campione, i quali si sono visti comparire dell’icona di Itsull’app Io, il portale per i servizi digitali della Pubblica amministrazione. E così sarà per tutti i cittadini che desidereranno usufruire del servizio. Portiamoci quindi avanti e capiamo, perché è utile eci possiamo caricare e. Facendo tap sull’app, compare la sezione per il caricamento dei primi tresupportati, che però non avranno valore legale fino a ottobre: patente, tessera sanitaria e Carta europea della disabilità.