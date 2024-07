Abruzzo Soffoca nel Caldo Estremo | Pescara in Bollino Rosso per il Settimo Giorno

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 19 luglio 2024)- In, le temperature continuano a raggiungere livelli estremi, conche per ilconsecutivo è in stato di emergenza con ildel Ministero della Salute. Anche per le giornate di domani e sabato, nel capoluogo adriatico, è previsto il livello 3 di allerta, che segnala possibili effetti negativi sulla salute non solo per le persone vulnerabili, ma anche per quelle sane e attive. In tutta la regione, le temperature hanno toccato picchi elevati. A Castiglione a Casauria, le rilevazioni dell'associazione Caput Frigoris hanno registrato 40,6 gradi, seguita da Bussi sul Tirino con 39,1 gradi, Tollo nel Chietino con 38,3 gradi e Popoli con 37,8 gradi. Anche nelle località ad oltre mille metri di altitudine, le temperature hanno superato i 30 gradi.