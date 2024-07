Una nuova era a Monaco | quali sono le grandi domande a cui Vincent Kompany dovrà rispondere quest’estate?

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 18 luglio 2024) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Dopo aver rinunciato in modo scioccante al titolo della Bundesliga la scorsa stagione, perdendo l’occasione di mettere le mani sul 12° titolo nazionale consecutivo, il Bayernha dovuto affrontare una dura lotta da parte dell’opinione pubblica. Costretti alla fine ad accontentarsi di una medaglia di bronzo tra l’élite tedesca, gli ex campioni affronteranno un’estate cruciale dietro le quinte a. Dopo la separazione da Thomas Tuchel, dopo che l’ex allenatore del Chelsea era riuscito a disputare una sola stagione completa all’Allianz, in molti in tutto il continenterimasti sbalorditi quando, il 29 maggio,è stato ufficialmente nominato successore di Tuchel.