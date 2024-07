Thiago Motta | Gap dall’Inter? Il passato rimane lì! Non pensarci

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 18 luglio 2024)ha parlato in conferenza stampa durante la presentazione da nuovo allenatore della Juventus. Le sue parole anche in riferimento all’Inter. GAP–si presenta in sala stampa alla Juventus e risponde ad una domanda sul gap con l’Inter: «Illì, è da guardarlo ma nonpiù. Guardiamo all’oggi, concentrarsi bene, preparandoci bene, ed essere pronti per le partite di campionato, Champions League, Coppa Italia per affrontare chiunque. Senza alibi, siamo pronti a preparare ad affrontare ogni situazione con positività.». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (: «Gap? Illì! Non») © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati