Tentativo di furto a Benevento e Limatola | malviventi a becco asciutto

(Di giovedì 18 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNotte movimentata tra il capoluogo sannita e il comune di. Pochi minuti dopo la mezzanotte, in via Grimoaldo Re, ignoti lanciavano una mattonella di grosse dimensioni contro la porta d’ingresso di un negozio fronte strada. Dopo aver sfondato il vetro, si introducevano all’interno dell’attività dove però non trovavano nulla da portare via. Sul posto è giunto personale della stazione dei Carabinieri di Pietrelcina per un sopralluogo e per l’ispezione dei locali. Intorno alle ore 3 in piazza Annunziata a, presso l’ufficio della Banca di Credito Cooperativo, ignoti forzavano la porta d’ingresso neldi trovare denaro o valori. Intento non andato a buon fine in quanto si trattava solo di ufficio di consulenza. Sul posto personale della Stazione dei Carabinieri di Dugenta.