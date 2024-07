Scandalo Csm così la giudice disciplinare amica di La Russa dava consigli alla toga sotto accusa | Tutti mi hanno chiesto un occhio di riguardo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) È il 3 novembre 2023 e l’avvocata Rosanna Natoli,era laica del Csm e membro della Sezione, riceve nel suo studio di Paternò (Catania) laMaria Fascetto Sivillo, a processontistessa Sezione, dopo averla convocata. Natoli, eletta in quota FdI e vicinissima al presidente del Senato Ignazio La, dàmagistrata su come difendersi dalle accuse nei suoi confronti, nonostante sia uno dei giudici che dovranno valutare – e in partegià valutato – la sua condotta. “La sua causa l’perorata in tanti“, esordisce laera, facendo riferimento anche a Claudia Eccher, avvocata di Matteo Salvini e laica del Csm in quota Lega, che, dice, “mi haundisu tante cose”. Natoli si mostra desiderosa di aiutarla: “Guardi, mi sono presa ‘sto processo perchè èdei miei amici.