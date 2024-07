Salta la norma Salva-Milano oltre 150 progetti fermi al palo Architetti e costruttori | Fate presto

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 18 luglio 2024) Sono centocinquanta ialdopo la battuta d’arresto inaspettata della». Da ormai diversi mesi, il capoluogo lombardo si trova a dover fare i conti con un caos urbanistico, nato in seguito alle inchieste della Procura su presunti abusi edilizi. A sbloccare la situazione ci avrebbe dovuto pensare unacontenuta nel decreto «Casa» del ministro Matteo Salvini. Che è stata bloccata però in commissione Ambiente. «Iltroverà spazio all’interno di altre norme», assicura il leader leghista. Ammettendo però che sulle misure dedicate all’urbanistica milanese non c’è ancora un accordo tra le forze politiche di maggioranza. «C’era gente che eccepiva, io ho proposto lama se altri non sono concordi non faccio violenza a nessuno», aggiunge il titolare del Mit.