Premio alla carriera per Ronn Moss Il Ridge di Beautiful a Eliopoli

(Di giovedì 18 luglio 2024) Domani alle 22 sul palco diSummer a Calambrone sarà consegnato il2024 a(nella foto), noto al grande pubblico internazionale per aver interpretato per venticinque anni il personaggio diForrester in ‘’, una delle soap opera statunitensi più seguite al mondo. E’ il 1987 quandoviene scelto per vestire i panni del rampollo di casa Forrester, ruolo che ricopre fino al 2012, intrattenendo intere generazioni con le travagliate vicende amorose che lo vedono protagonista insieme a Brooke Logan, interpretata da Katherine Kelly Lang. L’attore, classe ‘52, ha girato la sua ultima puntata (la 6407 di una delle telenovele più longeve di sempre) il 14 agosto 2012; l’episodio è andato in onda in America il mese successivo, mentre in Italia la puntata è stata trasmessa il 12 luglio 2013.